Ucraina | Londra | presto incontro ministri Difesa Gb - Russia

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il ministro dellarusso, Sergei Shoigu, ha accettato un invito del Regno Unito per incontrare il suo omologo britannico Ben Wallace: l', di cui non si conosce ancora la data, verterà ...

... l'incontro, di cui non si conosce ancora la data, verterà sulla crisi al confine tra la Russia e l'. Lo ha reso noto oggi un alto funzionario della Difesa britannica. . 22 gennaio 2022Più di un accenno, infatti, il presidente francese lo ha dedicato alla crisi ine all'... In questi ultimi mesi la Francia ha avuto un rapporto burrascoso con: tra le controversie sui ...Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha accettato un invito del Regno Unito per incontrare il suo omologo britannico Ben Wallace: l'incontro, di cui non si conosce ancora la data, verterà su ...Fanno discutere le condizioni poste da Mosca alla NATO per risolvere la crisi ai confini russo-ucraini con un’intesa che coinvolga tutto l’est Europa.