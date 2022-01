Reggiana-Pistoiese, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 22 gennaio 2022) Sfida impari quella delle 14.30 che vede opposte la Reggiana e la Pistoiese. Le due squadre si affrontano nel ventunesimo turno del Girone B di Serie C, in una situazione di classifica totalmente opposta. I padroni di casa, infatti, guardano tutti dall’alto verso il basso, grazie ai loro 40 punti che valgono il primato in compagnia del Modena. Un cammino impressionante quello degli uomini di Diana, che nella sfida al Città del Tricolore puntano ad arginare l’ostacolo Pistoiese per continuare la loro corsa verso la Serie B. Ospiti che, invece, stanno vivendo un campionato piuttosto complicato. Solo 16 punti per la squadra toscana, che staziona al terzultimo posto in piena bagarre per evitare la retrocessione. La sfida alla capolista è il match meno abbordabile per provare la risalita in classifica, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Sfida impari quella delle 14.30 che vede opposte lae la. Le due squadre si affrontano nel ventunesimo turno del Girone B diC, in una situazione di classifica totalmente opposta. I padroni di casa, infatti, guardano tutti dall’alto verso il basso, grazie ai loro 40 punti che valgono il primato in compagnia del Modena. Un cammino impressionante quello degli uomini di Diana, che nella sfida al Città del Tricolore puntano ad arginare l’ostacoloper continuare la loro corsa verso laB. Ospiti che, invece, stanno vivendo un campionato piuttosto complicato. Solo 16 punti per la squadra toscana, che staziona al terzultimo posto in piena bagarre per evitare la retrocessione. La sfida alla capolista è il match meno abbordabile per provare la risalita in classifica, ma ...

