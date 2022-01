Covid, Ricciardi: «Tamponi a maggior parte degli italiani, se ne uscirebbe in 8 giorni» (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Oltre a vaccinare tutti, bisognerebbe fare i Tamponi alla stragrande maggioranza degli italiani e isolare gli infetti. Se ne uscirebbe in 8 giorni». È questa l'idea del professor Walter Ricciardi, docente di Igiene alla Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. L'ha espressa in un'intervista rilasciata a Repubblica del 21 gennaio, spiegando cosa a suo avviso si dovrebbe fare rispetto all'eventuale volontà di anticipare il virus. Covid, Ricciardi: «Con 200.000 casi potremmo testare 60 milioni di italiani» Lo scenario prospettato sarebbe, dunque, quello di effettuare una sorta di screening di massa che dia modo di intercettare quei cittadini che oggi sarebbero positivi, isolarli per ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Oltre a vaccinare tutti, bisognerebbe fare ialla stragrandeanzae isolare gli infetti. Se nein 8». È questa l'idea del professor Walter, docente di Igiene alla Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. L'ha espressa in un'intervista rilasciata a Repubblica del 21 gennaio, spiegando cosa a suo avviso si dovrebbe fare rispetto all'eventuale volontà di anticipare il virus.: «Con 200.000 casi potremmo testare 60 milioni di» Lo scenario prospettato sarebbe, dunque, quello di effettuare una sorta di screening di massa che dia modo di intercettare quei cittadini che oggi sarebbero positivi, isolarli per ...

