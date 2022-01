Corruzione | appello Montante | legale parte civile ' coraggiosa la gup che condannò l' imprenditore'

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Caltanissetta, 21 gen. (Adnkronos) - "La gup Graziella Luparello è statacon la sua sentenza nei confronti di Antonello". A dirlo in aula, durante la discussione nel processo d'a carico dell'ex presidente degli industriali siciliani Antonello, accusato di associazione per delinquere finalizzata allae accesso abusivo a sistema informatico, è l'avvocato Mirko La Martina che rappresenta l'ingegner Pietro Di Vincenzo,. Di Vincenzo si ritiene vittima dell'di Serradifalco, con accessi al sistema informatico, ma anche con una campagna denigratoria che fece scattare la misura di prevenzione e la confisca dell'ingente patrimonio. In primo grado, assente, era ...

...dei legali di parte civile nel processo d'a carico di Antonello Montante, ex Presidente degli industriali della Sicilia, condannato in primo grado a quattordici anni di carcere per...ostacolata o influenzata" chiedono i Vescovi del Malawi in una dichiarazione nella quale si rivolge unalle più alte autorità dello Stato di difendere i membri dell'ufficio anti(...Caltanissetta, 21 gen. "La gup Graziella Luparello è stata coraggiosa con la sua sentenza nei confronti di Antonello Montante". A dirlo in aula, durante la disc ...Caltanissetta, 21 gen. E' iniziata davanti alla Corte d'Appello di Caltanissetta la discussione dei legali di parte civile nel processo d'appello a carico di An ...