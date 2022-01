Alexander Blessin | chi è il nuovo tecnico del Genoa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Via Ballardini per Shevchenko, era questa la mossa della nuova dirigenzana per risollevare unin crisi e sfiduciato. Nemmeno l’ucraino è riuscito però a sistemare, o quanto meno, palliare la grave situazione della squadra. Quindi stop al progetto, mai iniziato, con l’ex rossonero e spazio ad un nome a sorpresa, ma con una storia alle spalle che ne identifica bene la cultura che quest’ultimo proverà a portare al. Parliamo dunque di, scuola Red Bull e pupillo di Ralf Rangnick. Chi è? La carriera da calciatore disi è svolta principalmente sui campi di calcio delle serie minori tedesche, anche se nel suo curriculum può vantare un’esperienza in Bundesliga con lo Stoccarda e un’altra in ...