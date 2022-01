Intesa Sanpaolo è tra i migliori datori di lavoro in Italia (Di giovedì 20 gennaio 2022) . Lo ha riconosciuto il Top Emploers Institute, ente globale certificatore delle eccellenze in ambito risorse umane. L’analisi riguarda sei macroaree, che comprendono venti ambiti (come benefit, sviluppo di carriera, formazione, rispetto delle diversità, welfare, talent attraction). Il riconoscimento «offre l’occasione per ribadire il nostro impegno sia per la tutela dell’occupazione sia per la capacità di attrarre i candidati e le candidate migliori», ha spiegato Paola Angeletti, chief operating officer di Intesa Sanpaolo, «in particolare rispetto alle nuove professionalità a cui guarda un gruppo bancario leader nel digitale e nella capacità di innovare». E aggiunge: «Il successo della nostra banca, che è il principale datore di lavoro privato del Paese, è legato in maniera inscindibile, anche in vista delle prossime ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 gennaio 2022) . Lo ha riconosciuto il Top Emploers Institute, ente globale certificatore delle eccellenze in ambito risorse umane. L’analisi riguarda sei macroaree, che comprendono venti ambiti (come benefit, sviluppo di carriera, formazione, rispetto delle diversità, welfare, talent attraction). Il riconoscimento «offre l’occasione per ribadire il nostro impegno sia per la tutela dell’occupazione sia per la capacità di attrarre i candidati e le candidate», ha spiegato Paola Angeletti, chief operating officer di, «in particolare rispetto alle nuove professionalità a cui guarda un gruppo bancario leader nel digitale e nella capacità di innovare». E aggiunge: «Il successo della nostra banca, che è il principale datore diprivato del Paese, è legato in maniera inscindibile, anche in vista delle prossime ...

