Il vino di Frascati diventa crypto wine con l' emissione del primo NFT | certificato di proprietà digitale | al mondo per uno spumante del

(Di giovedì 20 gennaio 2022) "Il mercato delè in continua e costante evoluzione e in un momento come l'attuale, dove le valute digitali entrano a far parte del quotidiano di ciascuno di noi, sono contento che undi ...

Advertising

ItaliaStartUp_ : Vino: Frascati debutta tra i crypto wine con Nft su spumante - Terra & Gusto - Agenzia ANSA - informazionecs : Il vino di Frascati diventa crypto wine con l’emissione del primo NFT, certificato di proprietà digitale, al mondo… - fabiociarla : RT @UnfoldingRoma: IL #VINO #FRASCATI DIVENTA CRYPTO WINE CON L’EMISSIONE DEL PRIMO NFT AL MONDO PER UNO SPUMANTE DEL LAZIO - UnfoldingRoma : IL #VINO #FRASCATI DIVENTA CRYPTO WINE CON L’EMISSIONE DEL PRIMO NFT AL MONDO PER UNO SPUMANTE DEL LAZIO… - ClaudioCenta1 : @pierpi13 Che bello essere seduti una domenica pomeriggio ad uno di quei tavolini con una bella birra fresca o, meg… -

Ultime Notizie dalla rete : vino Frascati

Agenzia ANSA

... dove le valute digitali entrano a far parte del quotidiano di ciascuno di noi, sono contento che undiper primo colga le grandi opportunità che offre l'innovazione tecnologica - ...Ci sono però delle occasioni in cui si vuole bere del buonsenza dover necessariamente ... Cantine Produttori di Cormons , nella parte centrale spicca ilTerre dei Grifi '20, Fontana ...FRASCATI (attualità) - Emesso sul mercato con un’asta pubblica il primo Non Fungible Token (NFT) di un vino laziale, acquistabile solo attraverso Ether, una cryptovaluta internazionale legata alla ...(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il vino Frascati entra nella schiera dei crypto wine con l'emissione del primo Nft per uno spumante del Lazio. In occasione dell'anniversario di Fondazione del marchio Casale V ...