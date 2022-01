“Perché stanno tornando insieme”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo le foto c’è la notizia (Di martedì 18 gennaio 2022) Sembrava una paparazzata senza proseguo, invece si è rivelata più fondata di quello che si credeva. Pare davvero che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano sempre più vicini. La showgirl è lontana da Antonino Spinalbese col quale intrattiene rapporti solamente in qualità di genitori di Luna Marì. dopo l’aeroporto, sono spuntate nuovi scatti. Le foto diffuse giorni fa dal portale Whoopsee, che ritraevano il baldo pupillo di Maria De Filippi intento a scortare la ex moglie dall’aeroporto, appena tornata dal Sudamerica, fino a casa in atteggiamenti sereni e affettuosi, potevano suggerire solo un buon legame per il bene di Santiago (2013). Ma invece, dopo l’ultimo scoop, ci sarebbe ben altro. Belen Rodriguez sta davvero ... Leggi su tuttivip (Di martedì 18 gennaio 2022) Sembrava una paparazzata senza proseguo, invece si è rivelata più fondata di quello che si credeva. Pare davvero cheDesiano sempre più vicini. La showgirl è lontana da Antonino Spinalbese col quale intrattiene rapporti solamente in qualità di genitori di Luna Marì.l’aeroporto, sono spuntate nuovi scatti. Lediffuse giorni fa dal portale Whoopsee, che ritraevano il baldo pupillo di Maria De Filippi intento a scortare la ex moglie dall’aeroporto, appena tornata dal Sudamerica, fino a casa in atteggiamenti sereni e affettuosi, potevano suggerire solo un buon legame per il bene di Santiago (2013). Ma invece,l’ultimo scoop, ci sarebbe ben altro.sta davvero ...

Advertising

NicolaPorro : ?? In diretta #Briatore dice le cose come stanno: 'Siamo in #lockdown, ma non lo dicono perché...'. Poi la stilettat… - Corriere : Caffè al bar verso 1,50 euro, cos’è il «caro-colazione» e perché i prezzi stanno salendo - GianlucaVasto : #Quirinale: una personale considerazione. Non credo che il CDX arriverà a costringere tante persone perbene che fa… - Castannaa_ : RT @aldaprile1: La volete smettere di far sentire le persone di merda perché tengono la mascherina insieme a voi? Dopo due anni di pandemia… - Giu_ggiola : RT @aldaprile1: La volete smettere di far sentire le persone di merda perché tengono la mascherina insieme a voi? Dopo due anni di pandemia… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché stanno Gavillucci su Serra: "Non capisco il polverone. L'errore può capitare" Le sue parole dopo il caos di Milan Spezia: "Non riesco proprio a capire perché con Serra stanno alzando questo polverone, è ...

Star Wars, un celebre star svela di avere un rapporto intimo con... Baby Yoda! ... ma semplicemente non me ne fregava un ca**o perché non sapevo assolutamente di che cosa si ... Stanno letteralmente cercando di creare una faida tra me e Baby Yoda. Mi porto avanti e voglio dirlo ...

Allegri: "Contro la Roma gara difficile perchè ha ottime individualità" Il Romanista Le sue parole dopo il caos di Milan Spezia: "Non riesco proprio a capirecon Serraalzando questo polverone, è ...... ma semplicemente non me ne fregava un ca**onon sapevo assolutamente di che cosa si ...letteralmente cercando di creare una faida tra me e Baby Yoda. Mi porto avanti e voglio dirlo ...