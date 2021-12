CONCERTO DI NATALE DI CANALE 5: L’EVENTO DI MUSICA E SOLIDARIETÀ CON FEDERICA PANICUCCI (Di venerdì 24 dicembre 2021) Venerdì 24 dicembre, sera della Vigilia di NATALE, FEDERICA PANICUCCI conduce la 29° edizione del CONCERTO di NATALE. L’EVENTO è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Nella magica atmosfera natalizia all’Auditorium della Conciliazione di Roma si alterneranno sul palco molte stelle della MUSICA italiana: Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli, Federico Rossi, Bugo, Giò Di Tonno, Arianna e il Piccolo Coro le Dolci Note, insieme alle star internazionali 2Cellos (Croazia), Ian Anderson (UK), Shaggy (Giamaica), Anggun (Francia), Ana Mena (Spagna), Jimmy Sax (Francia), e il Virginia Union Gospel Choir feat. David ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 24 dicembre 2021) Venerdì 24 dicembre, sera della Vigilia diconduce la 29° edizione deldiè promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Nella magica atmosfera natalizia all’Auditorium della Conciliazione di Roma si alterneranno sul palco molte stelle dellaitaliana: Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli, Federico Rossi, Bugo, Giò Di Tonno, Arianna e il Piccolo Coro le Dolci Note, insieme alle star internazionali 2Cellos (Croazia), Ian Anderson (UK), Shaggy (Giamaica), Anggun (Francia), Ana Mena (Spagna), Jimmy Sax (Francia), e il Virginia Union Gospel Choir feat. David ...

Advertising

RaiCultura : Il tradizionale concerto di Natale dal @teatroallascala in prima tv oggi #24dicembre alle 10.40 su @RaiUno e alle 2… - raicinque : Il Concerto di Natale da @teatroallascala in PrimaTV #24dicembre alle 10.40 su Rai1 introdotto da @StefaniaBattis4… - mikasounds : Sono così felice di condividere con voi questo Natale la registrazione del concerto alla Philharmonie di Parigi ! C… - WINDVONDERVENUS : RT @veneziaunica: ?? Buon weekend in musica #NataleDiLuce ? Lo spirito del Natale ci ha colto all'improvviso e abbiamo posizionato il nostr… - veneziaunica : ?? Buon weekend in musica #NataleDiLuce ? Lo spirito del Natale ci ha colto all'improvviso e abbiamo posizionato il… -