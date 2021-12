Belluno, infarto dopo la rapina: 82enne trovato morto (Di giovedì 9 dicembre 2021) commenta morto di infarto dopo una rapina. È quanto accaduto ad Angelo Mainardi , 82enne residente a Lorenzago di Cadore , in provincia di Belluno . I primi risultati dell'autopsia confermano che l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 dicembre 2021) commentadiuna. È quanto accaduto ad Angelo Mainardi ,residente a Lorenzago di Cadore , in provincia di. I primi risultati dell'autopsia confermano che l'...

Advertising

mattino5 : Belluno, Anziano ucciso da una rapina: per la paura ha avuto un infarto. In diretta a #Mattino5 tutti gli aggiorna… - LauraDoimo : RT @TgrRaiVeneto: I primi risultati dell'esame confermano che l'82enne sarebbe morto per un infarto, compatibile con lo shock causato dall'… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: I primi risultati dell'esame confermano che l'82enne sarebbe morto per un infarto, compatibile con lo shock causato dall'… - TgrRaiVeneto : I primi risultati dell'esame confermano che l'82enne sarebbe morto per un infarto, compatibile con lo shock causato… -