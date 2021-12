Conte: “8 giocatori e 5 membri dello staff positivi. Domani giochiamo, ma siamo spaventati” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Antonio Conte ha confermato in conferenza stampa che otto giocatori e cinque membri dello staff sono risultati positivi al Covid-19. Il Tottenham dovrebbe regolarmente scendere in campo Domani sera contro il Rennes in Conference League, ma è in forte dubbio la sfida di Premier League contro il Brighton prevista per domenica: “Ogni giorno ci sono nuovi positivi. E tutti sono un po’ spaventati, anche perché abbiamo tutti famiglia. Perché mai uno deve rischiare di essere contagiato? Parlare di calcio oggi è impossibile, quel che sta succedendo mi sta rattristando. La situazione è seria, c’è una grande infezione. Proveremo a prepararci per la sfida contro il Rennes, ma sarà davvero difficile. Oggi sono emersi due ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Antonioha confermato in conferenza stampa che ottoe cinquesono risultatial Covid-19. Il Tottenham dovrebbe regolarmente scendere in camposera contro il Rennes in Conference League, ma è in forte dubbio la sfida di Premier League contro il Brighton prevista per domenica: “Ogni giorno ci sono nuovi. E tutti sono un po’, anche perché abbiamo tutti famiglia. Perché mai uno deve rischiare di essere contagiato? Parlare di calcio oggi è impossibile, quel che sta succedendo mi sta rattristando. La situazione è seria, c’è una grande infezione. Proveremo a prepararci per la sfida contro il Rennes, ma sarà davvero difficile. Oggi sono emersi due ...

