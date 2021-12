“C’è la data”. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, l’annuncio è dolcissimo. Fan impazziti (Di martedì 7 dicembre 2021) Novità importanti per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. E proprio quest’ultimo che ultimamente ha confessato non poche cose… alcune molto compromettenti. Come saprete, i fan dei “Prelemi” sognano da tempo il momento in cui Pretelli chiederà la mano alla 28enne, che a quanto pare si sta avvicinando. A rivelarlo è l’esperto di gossip Alessandro Rosica nel prossimo numero del settimanale “Chi”. Al suo interno ci sarà infatti un’intervista ai due personaggi televisivi che fanno coppia dalla fine del 2020. Ma c’è un punto in particolare che lascerà di stucco i moltissimi fan della coppia. Pierpaolo Pretelli infatti, riguardo al tanto chiacchierato e atteso matrimonio con l’influencer, non si è tirato indietro, anzi. Il 31enne ha confermato che le nozze sono sicuramente ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Novità importanti per. E proprio quest’ultimo che ultimamente ha confessato non poche cose… alcune molto compromettenti. Come saprete, i fan dei “Prelemi” sognano da tempo il momento in cuichiederà la mano alla 28enne, che a quanto pare si sta avvicinando. A rivelarlo è l’esperto di gossip Alessandro Rosica nel prossimo numero del settimanale “Chi”. Al suo interno ci sarà infatti un’intervista ai due personaggi televisivi che fanno coppia dalla fine del 2020. Ma c’è un punto in particolare che lascerà di stucco i moltissimi fan della coppia.infatti, riguardo al tanto chiacchierato e atteso matrimonio con l’influencer, non si è tirato indietro, anzi. Il 31enne ha confermato che le nozze sono sicuramente ...

Advertising

alexjayo68 : A parte me ,c'e qualcuno a cui la Belen non l'abbia data? #pubblicitaprogresso - Babicat74 : @ManzoDavi @TiberioSari @CottarelliCPI Cortisonici subito rallentano la risposta immunitaria.Eparina se data senza… - zazoomblog : Canone Rai torna il pagamento col bollettino: c’è la data - #Canone #torna #pagamento #bollettino:… - zazoomblog : Canone Rai torna il pagamento col bollettino: c’è la data - #Canone #torna #pagamento #bollettino: - Lollowitz : @autocostruttore Non c'è consolazione più grande nell'essere umano medio non nel fare la scelta giusta ma nel 'cred… -