Volley, Champions League: Novara impegnata in trasferta contro il Dukla Liberec (Di lunedì 6 dicembre 2021) Domani, martedì 7 dicembre, la Igor Gorgonzola Novara volerà in Repubblica Ceca per affrontare il Dukla Liberec nella seconda giornata del Girone C di Champions League 2021/22. Dopo la vittoria per 3-0 nel primo turno contro le turche del THY Istanbul, la squadra italiana dovrà vedersela con quella che sulla carta sembra essere la squadra meno competitiva del girone. Nella prima giornata il Dukla Liberec ha perso 3-0 contro la Dinamo Moscow, prossima avversaria delle piemontesi in quello che potrebbe essere uno scontro diretto per la testa del girone. Coach Stefano Lavarini dovrà sicuramente fare ancora a meno della centrale americana Haleigh Washington a causa di un infortunio muscolare rimediato proprio nel primo ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Domani, martedì 7 dicembre, la Igor Gorgonzolavolerà in Repubblica Ceca per affrontare ilnella seconda giornata del Girone C di2021/22. Dopo la vittoria per 3-0 nel primo turnole turche del THY Istanbul, la squadra italiana dovrà vedersela con quella che sulla carta sembra essere la squadra meno competitiva del girone. Nella prima giornata ilha perso 3-0la Dinamo Moscow, prossima avversaria delle piemontesi in quello che potrebbe essere uno sdiretto per la testa del girone. Coach Stefano Lavarini dovrà sicuramente fare ancora a meno della centrale americana Haleigh Washington a causa di un infortunio muscolare rimediato proprio nel primo ...

