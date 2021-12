La Gevi Napoli batte anche Cremona | quarta vittoria consecutiva per gli azzurri

(Di lunedì 6 dicembre 2021)Basket- Vanoli91-88:in un PalaBarbuto in festa. Coach Sacripanti: “Sono due punti d’oro”. Quarto successo consecutivo dellache, al PalaBarbuto, supera la Vanoliper 91-88. Il miglior realizzatore degliè Parks, 18 punti per lui, 17 a testa per Rich e Velicka, 13 di

Quarta sconfitta consecutiva per la Vanoli Cremona che nel match di domenica sera al PalaBarbuto di Napoli cede alla GeVi Napoli 91 - 88. Continua a respirare aria di alta quota anche la GeVi Napoli che, al PalaBarbuto, supera una Cremona rimaneggiata (out Poeta e McNeace) per 91 - 88.