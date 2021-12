Muore a 90 anni Demetrio Volcic: chi è stato lo storico corrispondente Rai (Di domenica 5 dicembre 2021) È morto lo storico giornalista Demetrio Volcic. corrispondente per la Rai, ha raccontato la storia da Praga, Vienna, Bonn e soprattutto Mosca. Solo lo scorso 22 Novembre aveva compiuto 90 anni. Lascia la moglie e l’unico figlio, attualmente a Mosca. La salute non era delle migliori già da diverso tempo: ai problemi alla schiena si sono aggiunte altre patologie, che insieme alla veneranda età hanno portato via un grande uomo. Nato in Slovenia da genitori italiani, scappati durante il fascismo, rientrarono in Italia pochi anni dopo. Uomo di mondo, aveva vissuto in varie città, la sua è stata una carriera poliedrica: direttore del TG1, eletto senatore circa vent’anni fa, scrittore di numerosi libri. La carriera da scrittore lo ha visto pubblicatosi ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 5 dicembre 2021) È morto logiornalistaper la Rai, ha raccontato la storia da Praga, Vienna, Bonn e soprattutto Mosca. Solo lo scorso 22 Novembre aveva compiuto 90. Lascia la moglie e l’unico figlio, attualmente a Mosca. La salute non era delle migliori già da diverso tempo: ai problemi alla schiena si sono aggiunte altre patologie, che insieme alla veneranda età hanno portato via un grande uomo. Nato in Slovenia da genitori italiani, scappati durante il fascismo, rientrarono in Italia pochidopo. Uomo di mondo, aveva vissuto in varie città, la sua è stata una carriera poliedrica: direttore del TG1, eletto senatore circa vent’fa, scrittore di numerosi libri. La carriera da scrittore lo ha visto pubblicatosi ...

