Covid oggi Sardegna, 133 contagi e nessun morto: bollettino 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 133 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 dicembre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. Sono 1.800 le persone testate nelle ultime 24 ore. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.350 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 77 (5 in più di ieri) mentre 2.998 sono i casi di isolamento domiciliare (+81 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 133 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. Sono 1.800 le persone testate nelle ultime 24 ore. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.350 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 77 (5 in più di ieri) mentre 2.998 sono i casi di isolamento domiciliare (+81 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - venti4ore : Covid Toscana, i dati di oggi: A Firenze e Grosseto il più alto numero di positivi, Prato “la più virtuosa” - infoitinterno : Covid, Palù (Aifa): nel 2022 vaccini per bambini da 0 a 5 anni • Imola Oggi -