Calciomercato Juventus: blitz del PSG per un attaccante. Le ultime (Di domenica 5 dicembre 2021) Calciomercato Juventus: bianconeri che tengono sott'occhio un vecchio pallino per l'attacco, che piace anche al PSG Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, la Juventus avrebbe rimesso nel mirino Ousmane Dembélé per l'attacco. Il francese, in uscita dal Barcellona, potrebbe partire già durante la finestra invernale di mercato. Attenzione, però, alla concorrenza, in particolare quella rappresentata dal PSG, in cerca di un sostituto dell'infortunato Neymar. L'articolo proviene da Calcio News 24.

