Bordeaux-Lione domenica 5 dicembre | ore 21 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Advertising

AlberodiNatale_ : I veri milanisti stasera guardano Bordeaux vs Lione #Adli #Paqueta #bordeauxol #bordeauxlyon #ligue1 - infoitsport : Bordeaux-Lione, l’ultimo titolo dei girondini - CalcioPillole : #BordeauxLione, l'ultimo titolo dei girondini - sportli26181512 : Ligue 1 LIVE: alle 13 Saint Etienne-Rennes, stasera Bordeaux-Lione: Dopo la frenata del Psg contro il Lens, la 17a… - zazoomblog : Bordeaux-Lione (domenica 5 dicembre ore 21): formazioni quote pronostici - #Bordeaux-Lione #(domenica #dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Bordeaux Lione

IL POSTICIPO - Il posticipo di stasera è quello tra, due squadre che arrivano da una sconfitta nell'ultimo turno ma con situazioni decisamente opposte : la squadra di Petkovic ...Etienne - Rennes 13:00 Lorient - Nantes 15:00 Monaco - Metz 15:00 Montpellier - Clermont 15:00 Reims - Angers 15:00 Nizza - Strasburgo 17:0020:45 GERMANIA 2. BUNDESLIGA Dresda - ...Campionato molto complicato per Bordeaux e Lione che ormai vivono di ricordi gli anni nei quali vincevano i campionati.Bordeaux e Lione si affronteranno Domenica 5 Dicembre alle 20:45, in un match valido per la 17a giornata di Ligue 1. Qui abbiamo descritto alcune possibili scommesse sul pronostico Bordeaux – Lione. C ...