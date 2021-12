Napoli, parla il medico: «La mascherina per Osimhen andrà studiata bene» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Raffaele Canonico, medico sociale del Napoli, ha parlato dell’infortunio di Victor Osimhen: le sue dichiarazioni Raffaele Canonico, medico social del Napoli, ha parlato dell’infortunio di Victor Osimhen ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. mascherina – «Il post operazione procede bene. Si sta allenando su bike e tappeto da casa. All’inizio della prossima settimana inizierà a lavorare in campo e faremo nuove radiografie per capire come procede la calcificazione delle fratture. Si potrà allenare senza contatto con la palla ma bisogna capire bene quando il suo organismo gli permetterà di colpire la palla di testa. Ha avuto fratture multiple e la mascherina ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Raffaele Canonico,sociale del, hato dell’infortunio di Victor: le sue dichiarazioni Raffaele Canonico,social del, hato dell’infortunio di Victorai microfoni di Radio Kiss Kiss– «Il post operazione procede. Si sta allenando su bike e tappeto da casa. All’inizio della prossima settimana inizierà a lavorare in campo e faremo nuove radiografie per capire come procede la calcificazione delle fratture. Si potrà allenare senza contatto con la palla ma bisogna capirequando il suo organismo gli permetterà di colpire la palla di testa. Ha avuto fratture multiple e la...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli parla Napoli, le ultime sulle condizioni di Osimhen: 'La mascherina andrà studiata bene...' Commenta per primo Raffaele Canonico , medico del Napoli , parla delle condizioni di Osimhen : 'Il post operazione procede bene. Si sta allenando su bike e tappeto da casa. All'inizio della prossima settimana inizierà a lavorare in campo e faremo ...

Napoli, le ultime sulle condizioni di Koulibaly Commenta per primo Raffaele Canonico , medico sociale del Napoli , parla a Radio Kiss Kiss delle condizioni di Koulibaly : 'Sta bene, abbiamo iniziato la riabilitazione per la distrazione di secondo grado al bicipite femorale. Per un infortunio simile ci ...

Napoli, parla il medico: «La mascherina per Osimhen andrà studiata bene»

Whirlpool Napoli, c’è una luce sul consorzio: «Ora i tecnici possono ispezionare la fabbrica» A poco più di una settimana dall’ultimo tavolo ministeriale al Mise sulla lunghissima vertenza Whirlpool di Napoli arriva un piccolo spiraglio di luce sugli esiti del Consorzio che dovrebbe ...

Commenta per primo Raffaele Canonico , medico del Napoli, parla delle condizioni di Osimhen : 'Il post operazione procede bene. Si sta allenando su bike e tappeto da casa. All'inizio della prossima settimana inizierà a lavorare in campo e faremo nuove radiografie per capire come procede la calcificazione delle fratture. Si potrà allenare senza contatto con la palla ma bisogna capire bene quando il suo organismo gli permetterà di colpire la palla di testa. Ha avuto fratture multiple e la mascherina andrà studiata bene...'

Commenta per primo Raffaele Canonico , medico sociale del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss delle condizioni di Koulibaly : 'Sta bene, abbiamo iniziato la riabilitazione per la distrazione di secondo grado al bicipite femorale. Per un infortunio simile ci vogliono circa 3-4 settimane...'