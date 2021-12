Francesca Tocca ridotta così in studio, Maria De Filippi costretta a intervenire: foto-choc | Guarda (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lacrime per Francesca Tocca. La ballerina professionista non ha trattenuto l'emozione. La Tocca era impegnata in una lezione con Aisha, una delle nuove cantanti della scuola di Maria De Filippi, quando la ragazza ha raccontato di non aver quasi mai ballato in pubblico. Colpa di alcune sue insicurezze. A quel punto la Tocca ha spiegato ad Aisha che avrebbe dovuto e potuto ballare liberamente: "Ti capisco. Questo è il primo passo per superare quella barriera che tu vedi, ma che magari vedi solo tu. Noi magari ci facciamo tanti complessi, lo dico a te ma anche a me stessa. Ed è peggio. Per superare quell'ostacolo lì la prima cosa è fare quello che abbiamo paura di fare". Anche la De Filippi è intervenuta: "La vedi e dici mamma mia quanto è bella, fisico ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lacrime per. La ballerina professionista non ha trattenuto l'emozione. Laera impegnata in una lezione con Aisha, una delle nuove cantanti della scuola diDe, quando la ragazza ha raccontato di non aver quasi mai ballato in pubblico. Colpa di alcune sue insicurezze. A quel punto laha spiegato ad Aisha che avrebbe dovuto e potuto ballare liberamente: "Ti capisco. Questo è il primo passo per superare quella barriera che tu vedi, ma che magari vedi solo tu. Noi magari ci facciamo tanti complessi, lo dico a te ma anche a me stessa. Ed è peggio. Per superare quell'ostacolo lì la prima cosa è fare quello che abbiamo paura di fare". Anche la Deè intervenuta: "La vedi e dici mamma mia quanto è bella, fisico ...

