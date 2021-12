Covid oggi Puglia, 305 contagi e 3 morti: bollettino 2 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 305 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 dicembre in Puglia , secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 22.688 tamponi giornalieri effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 36; Bat: 14; Brindisi: 32; Foggia: 107; Lecce: 76; Taranto: 39; Residenti fuori regione: 1; Provincia in definizione: 0. Sono 4.250 le persone attualmente positive, 131 quelle ricoverate in area non critica, 21 in terapia intensiva. Dati complessivi: 280.056 casi totali da inizio pandemia, 4.823.363 tamponi eseguiti, 268.917 persone guarite, 6.889 le persone decedute. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 305 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3. I nuovi casi, individuati attraverso 22.688 tamponi giornalieri effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 36; Bat: 14; Brindisi: 32; Fa: 107; Lecce: 76; Taranto: 39; Residenti fuori regione: 1; Provincia in definizione: 0. Sono 4.250 le persone attualmente positive, 131 quelle ricoverate in area non critica, 21 in terapia intensiva. Dati complessivi: 280.056 casi totali da inizio pandemia, 4.823.363 tamponi eseguiti, 268.917 persone guarite, 6.889 le persone decedute. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

