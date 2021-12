Inchiesta plusvalenze | trema la Serie A

(Di martedì 30 novembre 2021) “Peggio di così solo Calciopoli”, l’intercettazione telefonica tra due uomini vicini al presidente della Juventus Andrea Agnelli. Ma secondo i PM l’sulleJuve si allarga: non solo i bianconeri, lalaA:non solo Juve L’portata avanti dalla Procura di Torino sulle presuntefittizie e sugli strani movimenti di mercato della Juventus nell’ultimo triennio fare anche altre squadre dellaA. Si tratterebbe di un vero e proprio sistema che comprenderebbe tante altre società diA come Genoa, Inter, Napoli, Atalanta, Sampdoria e non solo. Secondo gli inquirenti ...

SALERNO - Il videpresidente della Juventus, Pavel Nedved , cerca di rassicurare l'ambiente bianconero, in un momento complicato in campo e fuori dal campo, a causa dell'sulledella procura della Repubblica di Torino: " Ci sono delle difficoltà - dice il dirigente ceco a Dazn, parlando inizialmente di questioni tecniche - a volte pensi di essere ...Così il presidente e ad di Exor, John Elkann sull'sui bilanci Juventus, colloquiando con la stampa in occasione dell'Investor Day di Exor.Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, si è espresso sull’inchiesta “Prisma”ai microfoni di DAZN prima della gara contro ...Il vicepresidente della Juve sull'inchiesta in corso: "Abbiamo rilasciato un comunicato. La squadra? In attacco stanno rendendo tutti molto meno del solito" ...