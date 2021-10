Turismo | Toti “Dopo boom estivo nuova campagna promozionale Liguria”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Il Paese è ripartito e anche con numeri straordinari. C’è voglia di vivere e di ricominciare”. Lo ha detto il presidente della Regione, Giovanni, presentando a Roma gli spot dei nuovi episodi delladi promozione dellaautunno-inverno 21-22 per la regia di Fausto Brizzi. “Agosto 2021 ha battuto nelle presenze turistiche anche quello del 2019. La gente è tornata a spendere e a muoversi. Continuiamo a raccontare una storia, quella della nostra regione che è bella tutto l’anno”. mat/mgg/gm su Il Corriere della Città.

