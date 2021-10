Bassetti Favorevole al Vaccino per Bambini: ma Serve Approccio Soft (Di martedì 19 ottobre 2021) Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, è Favorevole al Vaccino per i Bambini tra i 5 e gli 11 anni. “Certo ... Leggi su youreduaction (Di martedì 19 ottobre 2021) Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo, èalper itra i 5 e gli 11 anni. “Certo ...

