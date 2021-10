Giù il sipario su Alitalia. Rimpianti? No, grazie (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ore 23.33 di giovedì 15 ottobre, Aeroporto di Fiumicino. Con l’atterraggio dell’ultimo volo – che FlightAware segnala in ritardo di 23 minuti – viene celebrata la fine di Alitalia, tra discorsi passionali, lacrime e abbracci. Il mattino dopo da Milano Linate, alle 6.30, si è alzato in volo il primo aereo di Ita, la società pubblica che prende il posto dell’ex compagnia di bandiera. Chi si fosse svegliato dal coma nella notte di giovedì non avrebbe notato alcuna differenza: la livrea era la stessa di sempre, il logo pure, le divise del personale anche. Ma allora per cosa abbiamo celebrato l’addio ad Alitalia? Solo i prossimi mesi ci diranno se effettivamente vedremo una discontinuità di fatto tra Alitalia e Ita, come richiesto dalle regole della concorrenza che la Commissione europea è determinata a far rispettare. Per i primi tempi la ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ore 23.33 di giovedì 15 ottobre, Aeroporto di Fiumicino. Con l’atterraggio dell’ultimo volo – che FlightAware segnala in ritardo di 23 minuti – viene celebrata la fine di, tra discorsi passionali, lacrime e abbracci. Il mattino dopo da Milano Linate, alle 6.30, si è alzato in volo il primo aereo di Ita, la società pubblica che prende il posto dell’ex compagnia di bandiera. Chi si fosse svegliato dal coma nella notte di giovedì non avrebbe notato alcuna differenza: la livrea era la stessa di sempre, il logo pure, le divise del personale anche. Ma allora per cosa abbiamo celebrato l’addio ad? Solo i prossimi mesi ci diranno se effettivamente vedremo una discontinuità di fatto trae Ita, come richiesto dalle regole della concorrenza che la Commissione europea è determinata a far rispettare. Per i primi tempi la ...

