Fiorentina, Italiano: “Vlahovic? Deve isolarsi dai rumors di mercato” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ha parlato ai microfoni Vincenzo Italiano in seguito alla sconfitta della Fiorentina per mano del Venezia. 1-0 il risultato finale in favore dei veneti, decisivo Aramu. È un Italiano alquanto amareggiato e deluso dalla sconfitta dei suoi: contava e sperava decisamente di fare risultato e di puntare alle zone alte della classifica. Ma così purtroppo non è stato. “Vlahovic non Deve pensare ai rumors di mercato: Deve concentrarsi sul campo”!: le parole di Italiano Fiorentina, Vlahovic, Italiano Molto amareggiato e dispiaciuto per il risultato finale Italiano, il quale però ha speso delle parole per il suo attaccante simbolo, Dusan Vlahovic. Il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ha parlato ai microfoni Vincenzoin seguito alla sconfitta dellaper mano del Venezia. 1-0 il risultato finale in favore dei veneti, decisivo Aramu. È unalquanto amareggiato e deluso dalla sconfitta dei suoi: contava e sperava decisamente di fare risultato e di puntare alle zone alte della classifica. Ma così purtroppo non è stato. “nonpensare aidiconcentrarsi sul campo”!: le parole diMolto amareggiato e dispiaciuto per il risultato finale, il quale però ha speso delle parole per il suo attaccante simbolo, Dusan. Il ...

Advertising

garbadaru : RT @SkySport: #VeneziaFiorentina, #Italiano: 'Ottima partita. Creiamo tanto, ma non concretizziamo' #SkySport - CorSport : #Italiano amaro: ' #Fiorentina punita dall'unica disattenzione' ?? - zazoomblog : Fiorentina Italiano: «Dobbiamo migliorare ma lo sapevamo da prima» - #Fiorentina #Italiano: #«Dobbiamo - andreastoolbox : Venezia Fiorentina, Italiano: 'Grande partita. Creiamo, ma non concretizziamo' | Sky Sport - sportli26181512 : Venezia-Fiorentina, Italiano: 'Ottima partita. Creiamo tanto, ma non concretizziamo': L'allenatore viola commenta a… -