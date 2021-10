Calciomercato Juventus: trovato l’obiettivo numero uno per il centrocampo (Di domenica 17 ottobre 2021) Per il Calciomercato di gennaio la Juventus ha trovato l’obiettivo numero uno per il centrocampo di Allegri: Aurelien Tchouameni La Juventus ha identificato quello che è l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo di Allegri durante la finestra di gennaio: è Aurelien Tchouameni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri hanno deciso di puntare sul francese e vorrebbero provare a intavolare la trattativa con il Monaco già per il mercato di gennaio. Il problema riguarda il prezzo del cartellino, che è molto alto. La valutazione dei monegaschi è sui 40 milioni di euro e la Juventus se lo vorrà nella prossima finestra di Calciomercato sarà chiamata a un grande sforzo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Per ildi gennaio lahauno per ildi Allegri: Aurelien Tchouameni Laha identificato quello che èuno per rinforzare ildi Allegri durante la finestra di gennaio: è Aurelien Tchouameni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri hanno deciso di puntare sul francese e vorrebbero provare a intavolare la trattativa con il Monaco già per il mercato di gennaio. Il problema riguarda il prezzo del cartellino, che è molto alto. La valutazione dei monegaschi è sui 40 milioni di euro e lase lo vorrà nella prossima finestra disarà chiamata a un grande sforzo ...

Advertising

GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - calciomercatoit : #Juventus, #Adani contro #Allegri: 'E' sempre lo stesso, la scelta di tornare forse è stata sbagliata' - CalcioNews24 : #Calciomercato #Juventus, per gennaio è lui l'obiettivo numero uno - infoitsport : Calciomercato: la Juventus su Vlahovic e per Morata chiede uno sconto all'Atletico Madrid - infoitsport : Calciomercato Juventus, sogno Vlahovic e piano B con lo sconto -