Empoli-Bologna | le formazioni ufficiali

(Di domenica 26 settembre 2021) Alle 15:00 andrà in scena, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Di seguito ledell’incontro.: Vicario; Marchizza, Romagnoli, Henderson, Bajrami, Di Francesco, Zurkowski, Ricci, Stojanovic, Viti, Pinamonti.: Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey, Dominguez, Vignato, Soriano, Skov Olsen, Arnautovic, Barrow. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

