Dolce Gabbana | il corpo è di nuovo esposto | alla luce e alla vita

(Di domenica 26 settembre 2021) Life&People.it Domenicoe Stefanopresentano l’ultima collezione nella sfilataPrimavera Estate PE 2022 con un titolo che riassume il loro pensiero: «». La #DGLight, andata in scenaMilano Fashion Week, è una collezione ad alto tasso di seduzione, che brilla, di paillettes, pietre, diamanti e cristalli. Centodue look che sintetizzano l’incontro tra lae la rilettura dei codici estetici del 2000. Usano laper inre le persone a illuminare, metaforicamente, un futuro ottimista e gioioso. È un mezzo per esorcizzare la pandemia e il buio che ha portato con sé. «Lo avevamo fatto anche per la collezione maschile nel giugno scorso e lo ripetiamo ora per quella ...

yo_chi00 : @sakeyajuAria @pirori_samana DOLCE&GABBANA - PrinceMolekga : RT @VERS4CEV1RGO: dolce & gabbana s/s 2022 - levilawliet_ : RT @fendifaguette: Dolce & Gabbana S/S 1998 - zazoomblog : Dolce&Gabbana SS22: il corpo è di nuovo esposto alla luce e alla vita - #Dolce&Gabbana #SS22: #corpo… - mamamimooo : RT @VERS4CEV1RGO: dolce & gabbana s/s 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Dolce Gabbana

Cristalli, colore, strass, pietre preziose, glitter… Luce è la parola chiave della sfilata primavera estate 2022 di. Simbolo di riscatto, gioia e ottimismo. Di uscita da un periodo oscuro. Opulenza, femminilità e seduzione vengono subito dopo. Avvolgono di allure prezioso e ricchissimo chi desidera ...E luce fu: come a esorcizzare la pandemia, tutto brilla sulla passerella di, che non a caso hanno chiamato 'light' la loro collezione per la prossima estate, che sarà ad alto tasso di seduzione. Per tornare alla vita serve "un raggio di luce fortissimo" e ...26 settembre 2021: tutti gli articoli, le gallerie fotografiche e i video pubblicati sul giornale e su Repubblica.it ...Turn on the music. La passerella si trasforma nella pista di un disco club, tra specchi scintillanti e un remix di Barry White. Un tuffo negli anni 2000. Il volume si alza ...