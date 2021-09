Boldrini contro la tampon tax: “L’Iva sugli assorbenti va ridotta” (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA – Laura Boldrini dice basta alla “tampon tax”. Ieri la parlamentare del Partito Democratico ha incontrato l’associazione “Tocca a noi”, che è stata alla Camera dei Deputati dopo 40 tappe in tutto il Paese, forte di 150 Comuni e 7 regioni “schierati a favore dell’abolizione di questa odiosa tassa”, scrive Boldrini su Facebook. “L’Iva sugli assorbenti va ridotta”, afferma l’ex presidente della Camera. “Le forze politiche e il governo lo facciano nella Legge di Bilancio. Senza ulteriori ritardi. Lo chiede anche la petizione di Onde Rosa, che ha raggiunto 600mila firme. Il ciclo non è un lusso. È così difficile da capire?”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA – Lauradice basta alla “tax”. Ieri la parlamentare del Partito Democratico ha incontrato l’associazione “Tocca a noi”, che è stata alla Camera dei Deputati dopo 40 tappe in tutto il Paese, forte di 150 Comuni e 7 regioni “schierati a favore dell’abolizione di questa odiosa tassa”, scrivesu Facebook. “va”, afferma l’ex presidente della Camera. “Le forze politiche e il governo lo facciano nella Legge di Bilancio. Senza ulteriori ritardi. Lo chiede anche la petizione di Onde Rosa, che ha raggiunto 600mila firme. Il ciclo non è un lusso. È così difficile da capire?”. L'articolo L'Opinionista.

