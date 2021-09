Mi manda papà Cromosomi e ascendenti ibridi per Bono jr

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Non sempre si nasce Paolo Maldini. It Won’t Always Be Like This degli Inhaler di Elijah Hewson, terzogenito diVox, è un esordio onesto ma non certo travolgente. L’eredità si palesa nel timbro vocale, nell’orecchio educato alla new wave e in qualche pagina dell’agenda paterna, da cui deriva quanto meno il contatto col produttore Antony Genn. Questi elabora una miscela classica di chitarre, synth e eco a profusione, sotto la cui patina trapelano i segni di Joy Division, Killers, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.