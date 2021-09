Germania, uccide giovane che gli fa notare l'obbligo della mascherina (Di martedì 21 settembre 2021) Un ventenne è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa, in Germania, per aver fatto notare a un 49enne, cliente della stazione di benzina dove lavorava come assistente, l'obbligo di portare la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 settembre 2021) Un ventenne è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa, in, per aver fattoa un 49enne, clientestazione di benzina dove lavorava come assistente, l'di portare la ...

