Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2021 ore 11 | 30

(Di lunedì 20 settembre 2021)DEL 15 SETTEMBREORE 11:20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA. RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD, IL TRAFFICO TORNA SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI CODE SULLA RAMPA DI IMMISSIONE ALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE PER VIABILITA’ NON RICEVENTE. 1 KM IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER CANTIERI ATTIVI TRA RACCORDO A TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST MIGLIORA LA VIABILITA’ DEL RACCORDO ANULARE, ATTUALMENTE IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE COSI COME SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLADOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’ Servizio fornito da Astral