Probabili formazioni Milan-Venezia | quinta giornata Serie A 2021 2022

Le Probabili formazioni di Milan-Venezia, match della quinta giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 20:45 di mercoledì 22 settembre a San Siro con le due squadre impegnate per i tre punti in palio e con obiettivi diversi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Milan – Pioli conta di recuperare Ibrahimovic con Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers sulla trequarti. Kessie e Tonali in mediana. Venezia – Okereke, Henry e Johnsen nel tridente d'attacco. Zanetti ritroverà a pieno regime Peretz a centrocampo. Out Lezzerini, Fiordilino, Haps e Sigurdsson.

