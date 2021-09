Bertolaso | “I numeri migliorano | si può pensare di ridurre l’uso della mascherina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 settembre 2021) Guidoapre a una revisione dell’utilizzo delle mascherine, ora che ipandemia di Covid-19 stanno migliorando. “Si continua a essere prudenti, ma magari qualcosa che crea disagio come mascherine e distanziamento merita di essere riveduto e corretto. Non dico abolito, ma magari riorganizzato”, ha sottolineato in conferenza stampa il responsabilecampagna vaccinale in Lombardia. “Io credo – argomenta – che se icontinueranno a essere così positivi, non solo in Lombardia, ma anche in tutte le altre regioni d’Italia, con qualche rara eccezione si può anche immaginare di dire che, laddove una regione è in zona bianca da più di 3 mesi, certe misure potrebbero anche essere alleggerite. Quindial di là ...