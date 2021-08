Obbligo Green Pass, da domani tamponi gratuiti per i visitatori del Parco Archeologico di Pompei (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPompei (Na) – Dal 6 agosto per accedere ai siti del Parco Archeologico di Pompei sarà necessario esibire il Green Pass (vaccino o certificato di tampone antigenico con esito negativo) in ottemperanza al decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021. Nel pieno rispetto della normativa governativa e al fine di garantire la massima accoglienza di tutto il pubblico e facilitare l’accesso al sito di Pompei, il Parco Archeologico, in collaborazione con la Regione Campania – ASL 3 Napoli, attiva a partire dal 6 agosto una ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Dal 6 agosto per accedere ai siti deldisarà necessario esibire il(vaccino o certificato di tampone antigenico con esito negativo) in ottemperanza al decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021. Nel pieno rispetto della normativa governativa e al fine di garantire la massima accoglienza di tutto il pubblico e facilitare l’accesso al sito di, il, in collaborazione con la Regione Campania – ASL 3 Napoli, attiva a partire dal 6 agosto una ...

