Ufficiale: Pordenone, arriva il rinnovo di Alessandro Bassoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Pordenone, tramite i propri canali social, ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Alessandro Bassoli. Il difensore classe 1990 ha firmato per altri due anni. Programmi per il 2023? Continuare a vestire la maglia neroverde Prolungamento per il difensore Alessandro #Bassoli, che ora punta le presenze (è a 91) https://t.co/abGuErgkn5#ForzaRamarri #ForzaPordenone #Bassoli2023 pic.twitter.com/Lc5Pmnt4nl — Pordenone Calcio (@PordenoneCalcio) August 2, 2021 Foto: Twitter Pordenone L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 agosto 2021) Il, tramite i propri canali social, ha ufficializzato ildel contratto di. Il difensore classe 1990 ha firmato per altri due anni. Programmi per il 2023? Continuare a vestire la maglia neroverde Prolungamento per il difensore, che ora punta le presenze (è a 91) https://t.co/abGuErgkn5#ForzaRamarri #Forza2023 pic.twitter.com/Lc5Pmnt4nl —Calcio (@Calcio) August 2, 2021 Foto: TwitterL'articolo ...

