Stress test BCE | le banche europee e italiane tengono I numeri

(Di lunedì 2 agosto 2021) In uno “scenario molto avverso”, più grave di quello previsto nel precedente esercizio, le maggiorisupererebbero un triennio di crisi bruciando 265 miliardi di capitale e vedrebbero l’esposizione al rischio lievitare di 868 miliardi, ma nonostante questi scossoni manterrebbero complessivamente un coefficiente patrimoniale prudenziale (CET1) superiore al 10%. Lo riferisce l’Eba, l’Autorità bancaria europea sulla base dei risultati dell’ultimo, che ovviamente prende in considerazione come scenario negativo quello di un innestarsi di nuovi choc sulla crisi Covid. Le...