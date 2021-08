«Se ci fossero milioni di Jacobs sarebbe una tragedia per l’Italia»: ecco cosa dice il sito xenofobo VoxNews (Di lunedì 2 agosto 2021) L’oro nei 100 metri vinto dall’azzurro Marcell Jacobs ha messo in seria difficoltà il sito di estrema destra VoxNews, nato all’interno del forum dei suprematisti bianchi e antisemiti di Stormfront. Considerata la sua ferma ideologia “identitaria”, il fondatore del sito è solito definire «immigrato» qualunque italiano nato da una «coppia mista», ma di fronte a un “eroe nazionale” ha fatto una piccola eccezione. «Jacobs è italiano? Ovvio, sua mamma è italiana, ha sangue italiano», scrive Vox, ma poi dice di non volere altri casi come lui: «Il problema sarebbe se ci ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 agosto 2021) L’oro nei 100 metri vinto dall’azzurro Marcellha messo in seria difficoltà ildi estrema destra, nato all’interno del forum dei suprematisti bianchi e antisemiti di Stormfront. Considerata la sua ferma ideologia “identitaria”, il fondatore delè solito definire «immigrato» qualunque italiano nato da una «coppia mista», ma di fronte a un “eroe nazionale” ha fatto una piccola eccezione. «è italiano? Ovvio, sua mamma è italiana, ha sangue italiano», scrive Vox, ma poidi non volere altri casi come lui: «Il problemase ci ...

