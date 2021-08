Tokyo 2020, Pizzolato e Nespoli in coro: “Emozione vibrante e grandi stimoli” (Di domenica 1 agosto 2021) “Dopo questa mia medaglia, l’Emozione è ancora vibrante e mi concede nuovi grandi stimoli per le prossime gare. Tre medaglie per la pesistica azzurra, è fantastico: il futuro è nostro e ce lo andiamo a prendere”. E ancora: “Sono frastornato, ma molto contento di quanto realizzato. Nei prossimi giorni metabolizzerò meglio quanto è successo, per ripartire subito, tra un mese ci attendono i Campionati del Mondo e la stagione non è ancora finita. Gli ori di Tamberi e Jacobs sono un grande risultato per loro, ma anche una pagina enorme per tutto il movimento sportivo italiano e per tutta l’Italia in generale”. Prima Nino ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Dopo questa mia medaglia, l’è ancorae mi concede nuoviper le prossime gare. Tre medaglie per la pesistica azzurra, è fantastico: il futuro è nostro e ce lo andiamo a prendere”. E ancora: “Sono frastornato, ma molto contento di quanto realizzato. Nei prossimi giorni metabolizzerò meglio quanto è successo, per ripartire subito, tra un mese ci attendono i Campionati del Mondo e la stagione non è ancora finita. Gli ori di Tamberi e Jacobs sono un grande risultato per loro, ma anche una pagina enorme per tutto il movimento sportivo italiano e per tutta l’Italia in generale”. Prima Nino ...

