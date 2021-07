Giustizia, Cartabia difende la riforma: 'Non produce nessuna zona di impunità' (Di sabato 31 luglio 2021) "La riforma non produce nessuna impunità di legge" Parla chiaro la ministra della Giustizia Marta Cartabia replicando contro chi critica la riforma della Giustizia approvata dal Consiglio dei ministri. Leggi su tg.la7 (Di sabato 31 luglio 2021) "Lanondi legge" Parla chiaro la ministra dellaMartareplicando contro chi critica ladellaapprovata dal Consiglio dei ministri.

Advertising

La7tv : #inonda Nicola Gratteri sulla riforma della giustizia: 'La Ministra Cartabia fino a poco tempo fa faceva la Profess… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Luglio: Conte limita i danni. Cartabia&C. cedono. Giustizia - raffaellapaita : La #Bonafede non c’è più. #giustizia #Draghi #Cartabia - zazoomblog : Giustizia Cartabia difende la riforma: Non produce nessuna zona di impunità - #Giustizia #Cartabia #difende - monsieuu : RT @FrancescoSaro: accordo fatto sulla non riforma Cartabia, ora é necessario firmare i referendum sulla giustizia per attuare una riforma… -