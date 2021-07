Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2021 ore 12:30 (Di giovedì 29 luglio 2021) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7 Roma-NAPOLI VIA-FORMIA, A CAUSA DI UN GUASTO AD UN TRENO TRA PRIVERNO E FONDI, AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE E’ SOSPESA IN DIREZIONE NAPOLI; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO. RIGUARDO AL TRAFFICO LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; PERMAGONO CODE RESIDUE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021)DEL 29 LUGLIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7-NAPOLI VIA-FORMIA, A CAUSA DI UN GUASTO AD UN TRENO TRA PRIVERNO E FONDI, AL MOMENTO LA CIRCONE E’ SOSPESA IN DIREZIONE NAPOLI; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO. RIGUARDO AL TRAFFICO LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; PERMAGONO CODE RESIDUE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ...

