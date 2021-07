Juve | il piano di Max Allegri per la mediana spacca i tifosi

Advertising

FrancoCoppa1 : RT @TUTTOJUVE_COM: ESCLUSIVA TJ - Angelo Di Livio: 'Ottime sensazioni su Allegri, Juve prendi un terzino sinistro e un attaccante. Locatell… - tuttosport : #Pjanic, il ritorno: gli indizi di Allegri e il piano della Juve - _Morik92_ : La mia chiacchierata con 'Soldatino' #DiLivio: 'Ottime sensazioni su #Allegri, #Juve prendi un terzino sinistro e u… - TUTTOJUVE_COM : ESCLUSIVA TJ - Angelo Di Livio: 'Ottime sensazioni su Allegri, Juve prendi un terzino sinistro e un attaccante. Loc… - Dalla_SerieA : Pjanic, il ritorno: gli indizi di Allegri e il piano della Juve - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve piano

Tuttosport

Ildi Allegri A riferirlo è Nicolò Schira , giornalista della Gazzetta dello Sport, che su Twitter ha svelato ildi Allegri per la mediana della. "Nella testa di Allegri c'è questo ...che potrebbe acquistare il giocatore a parametro zero a gennaio, ma le priorità del momento potrebbero essere diverse. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI ...Massimiliano Allegri riparte da zero: il nuovo allenatore della Juventus detta le linee guida in vista della prossima stagione e avverte tutti i giocatori della rosa. Da Ronaldo a Bonucci, non esiston ...Il centrocampo è stato il vero punto debole della Juventus della scorsa stagione. Max Allegri lo sa e per questo motivo ha chiesto alla società di intervenire sul mercato per assicurargli due rinforzi ...