In Pakistan il governo blocca le SIM di chi rifiuta di vaccinarsi contro il Covid

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ildella regione del Punjab inha annunciato che limiterà i servizi di telefonia mobile di tutti i cittadini che si rifiuteranno di fare il vaccinoil-19. La notizia è stata riportata in un primo momento dai media locali ed è stata successivamente confermata dalle autorità sanitarie del Punjab: chi rifiuterà disi vedrà la propria SIMta. “Le SIM mobili delle persone che non si vaccinano possono esserete, è stato deciso in una riunione di gabinetto sotto la presidenza del ministro della Salute Dr. Yasmin Rashid al ...