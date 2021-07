Roma, la sinistra attacca Michetti sui vaccini. FdI: non prendiamo lezioni da chi brindava con i cinesi (Di martedì 27 luglio 2021) sinistra senza argomenti. A Roma il Pd si arrampica sui vaccini pur di attaccare il candidato di centrodestra, Enrico Michetti. Colpevole, a detta di Roberto Gualtieri, di non aver rivolto un pubblico appello ai cittadini della Capitale. Perché corrano a vaccinarsi. “Non si fa”, denuncia sdegnato l’ex ministro dell’Economia. Il Pd attacca Michetti sui vaccini: è un disertore E per tutta la giornata è un rincorrersi di accuse svociate al candidato sindaco di centrodestra. Guarda caso in cima ai sondaggi. ”Io mi sono vaccinato consapevolmente due volte”, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021)senza argomenti. Ail Pd si arrampica suipur dire il candidato di centrodestra, Enrico. Colpevole, a detta di Roberto Gualtieri, di non aver rivolto un pubblico appello ai cittadini della Capitale. Perché corrano a vaccinarsi. “Non si fa”, denuncia sdegnato l’ex ministro dell’Economia. Il Pdsui: è un disertore E per tutta la giornata è un rincorrersi di accuse svociate al candidato sindaco di centrodestra. Guarda caso in cima ai sondaggi. ”Io mi sono vaccinato consapevolmente due volte”, ...

