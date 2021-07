Mountain bike | Olimpiadi Tokyo | tripletta Svizzera! Oro per Jolanda Neff davanti a Frei e Indergand

(Di martedì 27 luglio 2021) La Svizzera riscrive la storia delladominando la prova olimpica di2020 con il magnifico oro di, l’argento di Sinae il bronzo di Linda. Con la vittoria odierna, la 28enne di Thal, portacolori della Trek Factory Racing, mette la ciliegina sulla torta della sua ancor giovane carriera dove ha vinto praticamente tutto: Mondiali, Europei, Coppa del Mondo e adesso anche le. In quella che si sarebbe dovuta rivelare come una lotta stretta tra Svizzera e Francia, sono state proprio le transalpine a ...

Questa mattina è accaduto l'incredibile al termine della prova di cross country femminile: per la prima volta in una disciplina ciclistica una nazione è riuscita a prendersi tutte le medaglie. Quella ...... REBECCA NICOLI Ore 7:00 - CANOA femminile kayak K1 (semifinali): STEFANIE HORN Ore 7:42 - BOXE femminile - 69kg (primo turno): ANGELA CARINI Ore 8:00 -femminile cross country: EVA ...La Svizzera riscrive la storia della Mountain bike dominando la prova olimpica di Tokyo 2020 con il magnifico oro di Jolanda Neff, l'argento di Sina Frei e il bronzo di Linda Indergand. Con la vittori ...Questa mattina è accaduto l’incredibile al termine della prova di cross country femminile: per la prima volta in una disciplina ciclistica una nazione è riuscita a prendersi tutte le medaglie. Quella ...