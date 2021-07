Covid, 29 nuovi casi in Abruzzo a fronte di 1577 tamponi effettuati ieri (Di martedì 27 luglio 2021) L'Aquila - Sono 29 (di età compresa tra 8 e 80 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75805. Il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato un caso, comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2514. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72091 dimessi/guariti (+8 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 27 luglio 2021) L'Aquila - Sono 29 (di età compresa tra 8 e 80 anni) ipositivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75805. Il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato un caso, comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato. Il bilancio dei pazienti deceduti non registrae resta fermo a 2514. Nel numero deipositivi sono compresi anche 72091 dimessi/guariti (+8 rispetto a). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il ...

