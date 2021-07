Amalfi | Finanza da Beckham | figli minori sulla moto d’acqua

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 25 luglio 2021) Scambio tra la guardia die Davidnei pressi dello yacht dell’ex calciatore inglese. E’ successo in costieratana, dove l’idolo del Manchester United è in vacanza con la famiglia. Proprio ipiù piccoli, Cruz e Harper, 16 e 10 anni, sono stati notati dai militari in sella anonostante l’obbligo dei 18 anni e della patente nautica. Lo riporta il tabloid inglese The Sun. Chiarito tutto, i finanzieri si sarebbero congedati non senza la richiesta di un selfie e il pugno in segno di intesa. Nessuna sanzione per l’ex calciatore inglese. I militari, ...