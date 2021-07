I colossi stranieri fanno shopping a Piazza Affari: caccia ai gioielli della Borsa italiana (Di martedì 6 luglio 2021) Le big straniere puntano la Borsa italiana, pronte a fare razzia di alcune delle storiche quotate di Piazza Affari. In particolare, è stata la volta di Reno De Medici, società leader in Europa per la produzione di cartoncino riciclato e ora nel mirino del colosso di investimenti Apollo Global Management, al lavoro per l’acquisto del 67% del capitale dai due maggiori azionisti, Cascades e Caisse de depot et placement du Quebec, a un prezzo di 1,45 euro per ogni azione. Come anticipato dal Sole 24 Ore, una volta perfezionata l’operazione Apollo procederà con un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ... Leggi su ilparagone (Di martedì 6 luglio 2021) Le big straniere puntano la, pronte a fare razzia di alcune delle storiche quotate di. In particolare, è stata la volta di Reno De Medici, società leader in Europa per la produzione di cartoncino riciclato e ora nel mirino del colosso di investimenti Apollo Global Management, al lavoro per l’acquisto del 67% del capitale dai due maggiori azionisti, Cascades e Caisse de depot et placement du Quebec, a un prezzo di 1,45 euro per ogni azione. Come anticipato dal Sole 24 Ore, una volta perfezionata l’operazione Apollo procederà con un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ...

