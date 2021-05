Laetitia Casta mamma per la quarta volta: è nato il piccolo Azel (Di martedì 18 maggio 2021) Un bimbo arrivato in silenzio, lontano dal clamore del pubblico: Laetitia Casta ha voluto che attorno alla nascita di suo figlio, così come già accaduto per la sua gravidanza, ci fosse il massimo riserbo. La modella e attrice francese, che è da poco diventata mamma per la quarta volta, ha accolto così il piccolo Azel. A quanto pare, la Casta avrebbe partorito lo scorso marzo dopo aver vissuto questo magico momento lontana dalle luci dei riflettori. Lei e suo marito Louis Garrel – con il quale ha una relazione ormai dal 2015 – hanno celebrato la nascita in famiglia senza grandi annunci, tanto che la notizia ha raggiunto i media solo diverse settimane dopo il lieto evento. Anche la gravidanza era stata tenuta segreta, almeno fin quando il settimanale ... Leggi su dilei (Di martedì 18 maggio 2021) Un bimbo arrivato in silenzio, lontano dal clamore del pubblico:ha voluto che attorno alla nascita di suo figlio, così come già accaduto per la sua gravidanza, ci fosse il massimo riserbo. La modella e attrice francese, che è da poco diventataper la, ha accolto così il. A quanto pare, laavrebbe partorito lo scorso marzo dopo aver vissuto questo magico momento lontana dalle luci dei riflettori. Lei e suo marito Louis Garrel – con il quale ha una relazione ormai dal 2015 – hanno celebrato la nascita in famiglia senza grandi annunci, tanto che la notizia ha raggiunto i media solo diverse settimane dopo il lieto evento. Anche la gravidanza era stata tenuta segreta, almeno fin quando il settimanale ...

Advertising

NATOlizer : Laetitia Casta mamma per la quarta volta: è nato il figlio Azel - zazoomblog : Laetitia Casta è mamma per la quarta volta: è nato Azel - #Laetitia #Casta #mamma #quarta #volta: - ModaCorriere : Laetitia Casta mamma per la quarta volta: è nato il figlio Azel - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Laetitia Casta mamma per la quarta volta: è nato il figlio Azel - rada_maja : RT @Corriere: Laetitia Casta mamma per la quarta volta: è nato il figlio Azel -